Donald Trump anuncia US$ 5 bilhões já arrecadados para reconstrução de Gaza

Publicada em 17/02/2026 às 09h33
A nova estrutura internacional chamada Conselho da Paz já soma US$ 5 bilhões em recursos comprometidos para financiar ações de reconstrução na Faixa de Gaza. A iniciativa é conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e deve ganhar forma institucional nas próximas semanas.
O projeto propõe a criação de um organismo global independente, com atuação paralela à Organização das Nações Unidas. A ideia é estabelecer um modelo próprio de coordenação diplomática e captação de investimentos voltados a regiões afetadas por conflitos.
De acordo com informações divulgadas em cobertura internacional, líderes de diversos países foram convidados a integrar o novo conselho. Para participar, as nações precisam aportar pelo menos US$ 1 milhão, com possibilidade de contribuições superiores conforme acordos bilaterais.
A apresentação oficial está prevista para 19 de fevereiro, em Washington, D.C., com expectativa de presença de autoridades estrangeiras e representantes de organismos multilaterais. O presidente norte-americano também teria sinalizado interesse em assumir a condução permanente do conselho, independentemente de circunstâncias políticas futuras.
