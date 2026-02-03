Motorista fica ferido após carro capotar na BR-429, entre Terra Boa e Alvorada

Por jornalcorreiodovale.com
Publicada em 03/02/2026 às 08h50
Um motorista foi socorrido na manhã desta segunda-feira (2) após se envolver em um acidente de trânsito com capotamento na BR-429, entre os quilômetros 68 e 72, no trecho que liga o distrito de Terra Boa ao município de Alvorada do Oeste (RO).
Segundo as informações iniciais, o veículo saiu da pista por motivos ainda desconhecidos e percorreu vários metros em meio à vegetação às margens da rodovia, antes de parar.
A vítima recebeu atendimento de socorro no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista.
As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda estão sendo apuradas e mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
