Publicada em 05/02/2026 às 08h30
Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (4) nas proximidades da ponte sobre o Rio leitão, entre os municípios de Ji-Paraná e Presidente Médici.
A colisão envolveu um caminhão boiadeiro, que ficou com a parte dianteira completamente destruída, um caminhão de coleta de lixo, uma carreta e uma motocicleta. Imagens feitas no local mostram a gravidade do impacto e a dimensão dos danos causados aos veículos.
Ainda segundo as informações iniciais, uma mulher que ocupava a motocicleta recebeu os primeiros socorros de populares que passavam pela rodovia. O estado de saúde da vítima não foi oficialmente divulgado até o momento.
Por conta do acidente, o trânsito está parcialmente parado no trecho, já que os veículos envolvidos permaneceram sobre a pista, causando lentidão e transtornos aos motoristas que trafegavam pela região.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pelas autoridades. Novas informações serão divulgadas assim que houver atualização sobre o caso.
