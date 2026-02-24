Jean Mendonça assegura recursos para equipar o novo Hospital da Criança em Espigão do Oeste

Por Carlos Henrique

Publicada em 24/02/2026 às 13h50

A parceria entre o deputado Jean Mendonça, o prefeito Weliton e o senador Marcos Rogério resultou na liberação de recursos para a construção do Hospital da Criança em Espigão do Oeste. O prefeito Weliton recebeu a confirmação diretamente do senador Marcos Rogério de que os recursos para a construção do hospital já estão disponíveis na conta da Prefeitura. Esta emenda parlamentar representa um marco para a saúde pública do município, com um foco especial no cuidado e na proteção da infância.

Para apoiar a funcionalidade do novo Hospital da Criança, o deputado Jean Mendonça se comprometeu a liberar recursos destinados à compra de móveis e equipamentos necessários para o funcionamento da nova unidade hospitalar infantil. "Conhecemos de perto as necessidades das mães e pais que buscam atendimento na rede municipal de saúde. Com a construção deste hospital, teremos um espaço totalmente dedicado ao atendimento das nossas crianças", ressaltou.

Segundo o prefeito Weliton, a obra será localizada no centro da cidade, ao lado da Praça Municipal, em uma área estratégica que garante acessibilidade e fortalece a rede de atendimento infantil. "Esse projeto é resultado de um trabalho em equipe desde o início da nossa gestão. Neste momento, nosso sentimento é de gratidão ao senador Marcos Rogério e ao deputado Jean Mendonça pela liberação desse recurso tão importante para a saúde do nosso município, especialmente para o atendimento das crianças", afirmou.

Além dos recursos para a construção do Hospital da Criança, o senador também destinou outros R$ 3 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para custeio da saúde e R$ 1,5 milhão para a execução de obras de infraestrutura.