Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo após tentar fugir de barreira

Publicada em 12/02/2026 às 08h30
Suspeito A. N. P., foi abordado após acompanhamento tático; pistola calibre .380 com munições intactas foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil
Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (11) por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, durante uma ação de patrulhamento ostensivo da Polícia Militar no município de Governador Jorge Teixeira, em Rondônia. A ocorrência foi registrada por volta das 8horas, durante a realização de um ponto de bloqueio policial em via pública rural.
De acordo com informações policiais, a guarnição realizava fiscalização quando visualizou um veículo que, ao perceber a presença da barreira, realizou uma manobra de retorno abrupta, passando a trafegar em sentido contrário, em direção ao interior da cidade. A atitude levantou suspeita e motivou o início de acompanhamento tático pelas vias urbanas.
Durante a ação, o condutor teria desobedecido à ordem de parada emitida por meio de sinais sonoros e tentado se evadir pelas ruas adjacentes. Após acompanhamento controlado, os policiais conseguiram alcançar e abordar o veículo.
Na busca pessoal realizada no condutor, foi localizada em sua cintura uma pistola calibre .380, marca Taurus, com sete munições intactas, sendo uma delas na câmara pronta para uso. Questionado, o homem informou não possuir registro nem porte legal da arma e alegou que estaria sendo ameaçado. Ele também declarou ter adquirido o armamento de um desconhecido, sem fornecer maiores detalhes.
Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, com garantia de seus direitos constitucionais. Em seguida, os policiais realizaram busca no veículo, mas nenhum outro material ilícito foi encontrado. A arma apreendida foi devidamente acondicionada conforme os protocolos de cadeia de custódia.
