Homem é encontrado com marcas de tiros em campo de futebol

Por Folha do Sul

Publicada em 27/02/2026 às 08h20

O corpo de um homem identificado como Anderson, conhecido como “Dragão”, com várias passagens pela polícia em Vilhena, foi encontrado em um campo de futebol nas proximidades do bairro Alvorada, na tarde desta quinta-feira, 26.



Apresentando o que seriam perfurações de bala nas costas, a vítima teria, segundo os indícios iniciais, sido assassinada em outro local e desovada no terreno onde foi encontrada por populares. A Funerária Vilhena, encarregada de recolher o corpo, já se dirigiu para a cena do crime.



Protagonista de várias reportagens policiais , Dragão chegou a ser esfaqueado em 2024, mas sobreviveu no ano anterior, ele foi filmado saqueando uma casa na cidade.



A reportagem deste site segue acompanhando o caso e traz informações atualizadas sobre o crime a qualquer momento.