Filha de dirigente da Grande Rio rebate boatos sobre Virginia: “Mentira que ela comprou o cargo!”

As especulações envolvendo a estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio ganharam resposta pública. Thainá de Oliveira, filha do presidente de honra da escola, Helinho de Oliveira, se manifestou para rebater rumores que circularam após o desfile na Marquês de Sapucaí.

Virginia participou pela primeira vez do desfile como rainha de bateria neste ano, e comentários nas redes sociais apontavam que o posto teria sido adquirido mediante alto investimento financeiro. Questionada sobre o que seria fato ou boato, Thainá negou as versões divulgadas.

"Mentira que ela comprou o cargo! Mentira que ela investiu 15 milhões! Verdade: ela quer se incluir mais na comunidade, conhecer mais as pessoas da nossa escola"

Segundo a representante da escola, a influenciadora busca ampliar a participação junto à comunidade da agremiação, aproximando-se dos integrantes e da rotina da Grande Rio.

A declaração ocorre em meio à repercussão da estreia de Virginia no posto de destaque da bateria, função tradicionalmente associada à representatividade e à ligação direta com a comunidade da escola de samba.