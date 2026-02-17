Edevaldo Neves destina recursos para associação rural adquirir equipamentos em Espigão do Oeste
Publicada em 17/02/2026 às 08h10
 A Associação de Produtores Rurais Nova Esperança (ASPRUNE), em Espigão do Oeste, passou a contar com R$ 70 mil já disponíveis para a aquisição de equipamentos agrícolas, medida que deve apoiar as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do campo no município.

Com o recurso liberado, está prevista a compra de uma grade aradora e de um pulverizador, itens que devem ser incorporados à estrutura de trabalho da entidade para atender os produtores associados.

A destinação do investimento foi divulgada pelo deputado estadual Edevaldo Neves, que afirmou seguir atuando para viabilizar a chegada de recursos a iniciativas consideradas prioritárias, destacando o compromisso com a aplicação dos valores em ações que impactem diretamente o setor produtivo local. 

