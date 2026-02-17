Colisão entre van e carreta provoca 5 mortes e mais de 10 feridos no DF

Publicada em 17/02/2026 às 09h28
Um grave acidente registrado nas primeiras horas desta terça-feira (17) resultou na morte de cinco pessoas na BR-020, trecho que liga o Distrito Federal ao município de Formosa, em Goiás. Outras 11 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o chamado foi recebido às 5h10. Para a ocorrência, foram deslocadas 12 viaturas de resgate.
No total, 17 pessoas estavam envolvidas no acidente entre uma carreta e uma van. Cinco já foram encontradas sem vida no local. Onze feridos foram socorridos para hospitais em Formosa e em Brasília. Uma vítima não precisou de atendimento hospitalar.
A rodovia precisou ser temporariamente bloqueada para garantir a segurança das equipes de socorro e permitir o trabalho pericial. A preservação da área ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.
