Colisão entre van e carreta provoca 5 mortes e mais de 10 feridos no DF
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/02/2026 às 09h28
Um grave acidente registrado nas primeiras horas desta terça-feira (17) resultou na morte de cinco pessoas na BR-020, trecho que liga o Distrito Federal ao município de Formosa, em Goiás. Outras 11 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o chamado foi recebido às 5h10. Para a ocorrência, foram deslocadas 12 viaturas de resgate.

No total, 17 pessoas estavam envolvidas no acidente entre uma carreta e uma van. Cinco já foram encontradas sem vida no local. Onze feridos foram socorridos para hospitais em Formosa e em Brasília. Uma vítima não precisou de atendimento hospitalar.

A rodovia precisou ser temporariamente bloqueada para garantir a segurança das equipes de socorro e permitir o trabalho pericial. A preservação da área ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

