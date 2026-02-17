Adolescente de 16 anos é apreendido com 20 quilos de maconha na BR-364

Publicada em 17/02/2026 às 08h50
Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na tarde desta segunda-feira (16) transportando aproximadamente 20 quilos de maconha na BR-364, nas proximidades do km 55, sentido Porto Velho/Jacy-Paraná. A apreensão foi realizada pelo Patrulhamento Tático Móvel do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), da Polícia Militar de Rondônia.
De acordo com a ocorrência, a equipe seguia para patrulhamento rural em uma área conhecida por conflitos agrários e recorrência de tráfico de drogas quando visualizou um táxi modelo GM/Spin, que trafegava no sentido Guajará-Mirim/Porto Velho, com uma mala amarrada sobre o teto do veículo e coberta por lona amarela.
Os policiais decidiram abordar o automóvel. O motorista informou que fazia corrida de Guajará-Mirim para Porto Velho, transportando quatro passageiras. Durante a verificação das bagagens, uma das ocupantes, menor, confessou espontaneamente que havia maconha em sua mala, de cor rosa, que estava presa ao teto do carro. No interior da bagagem, os policiais encontraram 20 tabletes da droga, escondidos em meio a pó de café, possivelmente para disfarçar o odor. Segundo a adolescente, a carga totalizava cerca de 20 quilos.
A jovem relatou que atravessou a fronteira até a Bolívia, onde recebeu a mala com o entorpecente, e retornou ao Brasil com a finalidade de entregar a droga em Porto Velho. Ela afirmou que receberia R$ 700 por cada pacote transportado e que teria sido contatada por um homem , em Porto Velho, que teria feito um pagamento antecipado via Pix para custear o serviço.
Ela, oriunda de Altamira-PA, afirmou não possuir familiares em Rondônia e disse integrar uma facção criminosa denominada CCA (Comando Classe A), que, segundo ela, teria alianças com outros grupos.
A menor foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e conduzida à Central de Flagrantes de Porto Velho. O Conselho Tutelar foi acionado, mas, segundo a PM, não houve retorno até o momento da apresentação da ocorrência. O entorpecente e a adolescente foram encaminhados para as providências legais cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!