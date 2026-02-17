Deputado Gislaine Lebrinha assegura R$ 500 mil para saúde de Guajará-Mirim

Publicada em 17/02/2026 às 08h20
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) recebeu em seu gabinete o vereador Pastor João Vanderlei e o prefeito Netinho, do município de Guajará-Mirim. Durante o encontro, foi confirmado que o valor de R$ 500 mil, destinado por meio de indicação parlamentar, já está disponível na conta da prefeitura para investimentos na saúde municipal.
O recurso atende solicitação apresentada pelo vereador Pastor João Vanderlei, que levou à deputada uma demanda considerada urgente para o município. O valor será aplicado na melhoria dos atendimentos, no fortalecimento dos serviços e na qualificação da assistência prestada à população.
Segundo a deputada, a saúde permanece entre as principais prioridades do mandato. “Temos avançado em investimentos em diversas áreas, mas a saúde é essencial. Uma população só cresce com dignidade quando tem acesso a atendimento de qualidade. Nosso compromisso é garantir que os recursos cheguem aos municípios e façam diferença na vida das pessoas”, afirmou.
Com o recurso já disponível em conta, a prefeitura poderá iniciar a aplicação imediata dos investimentos na rede municipal. A medida assegura suporte financeiro para atender demandas prioritárias e reforça a estrutura do atendimento público em Guajará-Mirim.
A parlamentar informou que acompanhará a execução do recurso para assegurar que o investimento seja aplicado conforme a finalidade prevista e gere impacto direto na qualidade dos serviços de saúde.
