Apenado é preso e adolescente apreendido acusados de roubo na zona leste

Publicada em 17/02/2026 às 09h15
Um adolescente de 14 anos foi apreendido e o comparsa apenado vulgo “Gel”, preso nesta segunda-feira (16), acusados de roubo no bairro Planalto, zona leste de Porto Velho.
Segundo a PM, a dupla roubou uma moto e depois se escondeu em uma casa na Rua Estrada do Inferno Velho, já o veículo foi encontrado perto de uma área de mata na Avenida Imigrantes.
Após receber denúncias do paradeiro dos suspeitos, a PM fez o cerco no local e abordou a dupla. Com eles foram encontradas as roupas usadas durante o roubo, quatro celulares, cordão de ouro, e relógios de procedência duvidosa.
Após serem informados que seriam encaminhados à Delegacia, os criminosos passaram a tentar intimidar a guarnição e agredir um dos policiais, no entanto foram imobilizados e apresentados no Departamento de Flagrantes.
