Líder religioso e ativista, Jesse Jackson morre nos Estados Unidos

Publicada em 17/02/2026 às 09h23
O reverendo Jesse Jackson faleceu na manhã desta terça-feira (17), aos 84 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família, que relatou que ele morreu de forma tranquila, acompanhado por parentes próximos.
Fundador da Rainbow PUSH Coalition, Jackson se tornou uma das vozes mais influentes na defesa dos direitos civis no país. Ao longo de décadas, esteve à frente de mobilizações por igualdade racial, justiça social e ampliação do direito ao voto, além de ter disputado a presidência norte-americana nos anos 1980.
Em nota oficial, familiares ressaltaram que “seu compromisso inabalável com a justiça, a igualdade e os direitos humanos ajudou a moldar um movimento global por liberdade e dignidade”. O texto também o descreve como um agente de transformação que deu visibilidade a grupos historicamente marginalizados.
A família destacou ainda: “Nosso pai foi um líder servidor — não apenas para nossa família, mas para os oprimidos, os sem voz e os esquecidos ao redor do mundo. Nós o compartilhamos com o mundo e, em troca, o mundo tornou-se parte de nossa família estendida. Sua crença inabalável na justiça, na igualdade e no amor elevou milhões de pessoas, e pedimos que honrem sua memória continuando a luta pelos valores que ele viveu.”
Jackson deixa a esposa, Jacqueline, os filhos Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef e Jacqueline, além da filha Ashley Jackson e netos. Ele também foi precedido na morte por sua mãe, Helen Burns Jackson; seu pai, Noah Louis Robinson; e seu padrasto, Charles Henry Jackson.
