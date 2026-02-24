Dupla é presa após furtar motocicleta em Ariquemes e esconder em jaru

Por jaru em ação

Publicada em 24/02/2026 às 08h40

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (23) após furtarem uma motocicleta no município de Ariquemes e esconderem o veículo em uma casa abandonada em Jaru.

Segundo a Polícia Militar, a moto, uma Honda CG Fan preta, havia sido furtada horas antes. Após receber a informação de que os suspeitos poderiam estar em Jaru, a equipe do PATAMO iniciou buscas pela cidade.

Por volta das 23h, os policiais viram dois homens saindo de uma residência abandonada. Como ambos já são conhecidos por envolvimento em crimes, foi feita a abordagem.

Durante a conversa, os dois deram explicações diferentes sobre o que estavam fazendo no local, o que aumentou a desconfiança. Os policiais então entraram na casa abandonada e encontraram a motocicleta furtada. A moto estava com sinais de violação na ignição, indicando que foi ligada por meio de “ligação direta”.

Diante da situação, os suspeitos confessaram que foram até Ariquemes, furtaram a motocicleta e levaram o veículo até Jaru. Eles disseram que rodaram pela cidade até o combustível acabar e, depois, esconderam a moto na casa abandonada com a intenção de buscá-la mais tarde.

A dupla recebeu voz de prisão por furto qualificado e foi encaminhada à UNISP de Jaru junto com a motocicleta recuperada. Após o registro da ocorrência, a equipe policial continuou em patrulhamento na região.

