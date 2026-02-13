Deputado Pedro Fernandes solicita novos aparelhos de climatização para escola estadual em Cacaulândia

Publicada em 13/02/2026 às 08h20
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou solicitação para aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado e melhorias no sistema de climatização da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Henrique de Coimbra, no município de Cacaulândia.
Os equipamentos atualmente instalados na unidade não estão em funcionamento ou apresentam avarias, o que tem comprometido o conforto térmico de alunos, professores e servidores, especialmente em períodos de altas temperaturas.
A solicitação do deputado ocorreu em diálogo institucional com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), que já se encontra em fase final do processo de aquisição de novos equipamentos para atender à demanda da escola.
O parlamentar reforçou o pedido como forma de contribuir para a celeridade do atendimento e garantir que a unidade escolar seja contemplada com a substituição dos aparelhos. "O ambiente escolar precisa oferecer condições adequadas para o aprendizado. Nosso objetivo é somar esforços com a SEDUC para que a escola receba, o quanto antes, os novos aparelhos de climatização e proporcione mais conforto à comunidade escolar”, destacou o deputado.
A iniciativa busca assegurar melhores condições estruturais para a rede estadual de ensino em Cacaulândia, reconhecendo o trabalho já conduzido pela Secretaria e reforçando a importância da parceria institucional em benefício da educação
