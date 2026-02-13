PSD não está de brincadeira; Mosquini quer baixar o preço do pedágio na BR-364; e Roberto Sobrinho, o injustiçado

Publicada em 13/02/2026 às 08h29
ROCHA PREPARA A SUCESSÃO COMANDANDO O PSD, QUE COM ELE SE TORNOU UM GRANDE PARTIDO EM RONDÔNIA
O PSD não está pra brincadeira! Quer o Governo, com Adailton Fúria e quer pelo menos uma das duas vagas do Senado, senão as duas. E mais: está compondo uma nominata de candidatos à Câmara Federal dos mais quentes. Quem está organizando todas as estratégias e conversações políticas é o governador Marcos Rocha, que até a segunda-feira deve ser empossado presidente regional do partido.
Também está definido que a primeira dama e atual secretária de ação social, Luana Rocha, comandará o PSD Mulher. Sua vice-presidente será a ex-deputada Jaqueline Cassol. No final de semana, o partido anunciou um dos nomes mais quentes do Estado na corrida por uma das oito cadeiras à Câmara Federal: o ex-prefeito e ex-deputado estadual Jesualdo Pires. Ele, Jaqueline Cassol e Expedito Júnior serão concorrentes e o trio tem amplas condições de chegar lá!
Expedito Júnior, que foi o principal responsável por alinhavar o ingresso de Marcos Rocha e seu grupo no PSD, também comentou a sucessão presidencial. Ao participar do programa Papo de Redação nesta semana, na Rádio Parecis FM, com os Dinossauros, Expedito aproveitou para desmentir que seu partido, em nível nacional, possa se aliar ao PT e formar uma chapa ao lado do presidente Lula. “O PSD já decidiu por candidatura própria à Presidência”, lembrando que entre Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, sairá o nome para concorrer ao Planalto.
Em relação à Assembleia Legislativa, as conversações do Governador com deputados já lhe teria garantido uma parceria com praticamente dois terços dos atuais parlamentares, que vão concorrer à reeleição. Afora isso, conversas com outras lideranças partidárias também estão ocorrendo, entre os novos nomes que sonham com uma cadeira na ALE.
Por fim, um tema dos mais importantes: quem Marcos Rocha apoiará para o Senado, já que não deixará o mandato para entrar na disputa? Não há informação oficial, mas o que se ouve nos bastidores é que Rocha já teria fechado um acordo com a deputada federal Sílvia Cristina. Mais adiante, será feito o anúncio do acerto que, ao menos por enquanto, é da porta para dentro.
Adailton Fúria, como este modesto blog anunciou há longo tempo atrás, é mesmo o candidato do grupo palaciano. O governador Marcos Rocha confirmou oficialmente a decisão e a reafirmou na entrevista que concedeu ao jornalista Robson de Oliveira, num podcast que está no ar na internet.
Ao menos do lado do PSD, praticamente todos os acordos se não o foram, em breve estarão totalmente fechados. O partido que Rocha passa a comandar, portanto, sai na frente na grande briga pelo poder que acontece daqui a menos de sete meses.
JUSTIÇA FEDERAL CASSA LIMINAR E VOLTA A COBRANÇA DO PEDÁGIO NOS 700 QUILÔMETROS DA BR 364
Não deu outra! Poucos dias depois de efusivas comemorações por uma liminar concedida pela Justiça de Rondônia, ela foi cassada em decisão superior, na Justiça Federal. Ou seja, volta normalmente, com os mesmos valores e em todos os pontos, a cobrança dos pedágios, nos cerca de 700 quilômetros da BR 364, entre Porto Velho e Vilhena. O Consórcio Nova 364 tinha cancelado as cobranças tão logo recebeu a decisão do Judiciário rondoniense.
A nova decisão, assinada pelo desembargador Pablo Zuniga Dourado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendeu recurso do governo federal, através da Agência Nacional dos Transportes Terrestres e do Consórcio BR 364, que consideram que os termos do contrato feito estão sendo cumpridos.
A cobrança já voltou a ser feita desde a manhã desta quinta-feira, poucas horas depois de emanada a decisão que cassou a liminar anterior, que impedia a cobrança. O líder da bancada federal, deputado Maurício Carvalho, contudo, registrou em vídeo divulgado nas redes sociais que o assunto ainda não está encerrado. Segundo ele, o Judiciário ainda não analisou o mérito da ação movida tanto contra o contrato de privatização, da forma que foi feito, como também em relação aos preços cobrados no pedágio. Vários especialistas têm dito, contudo, que não há como mudar o que foi consolidado. Mas não é o que pensa o deputado Lúcio Mosquini, por exemplo.
MOSQUINI QUER BAIXAR PREÇO DO PEDÁGIO COM CÁLCULO ATUALIZADO DO VOLUME DE TRÁFEGO NA NOSSA PRINCIPAL RODOVIA FEDERAL
Sobre o tema, o deputado federal Lúcio Mosquini acredita que conseguiu descobrir o calcanhar de Aquiles no contrato de privatização, mas no mais essencial: o custo do pedágio. Numa ação que está propondo junto à Justiça Federal, Mosquini pede que a fórmula de contagem de veículos que trafegam na BR 364 seja refeito, com dados atualizados. “Os valores do pedágio são calculados em cima no número de todos os tipos de veículos que trafegam numa rodovia. Quanto menos carros e caminhões, maior o preço, pela viabilidade econômica”.
Onde está o erro, no caso da privatização da nossa BR? Mosquini explica: todos os cálculos foram feitos sobre números de veículos que trafegavam na nossa BR em 2020, ou seja, já seis anos atrás. Ora, neste período, os números são totalmente diferentes. Nossa economia quase triplicou. O total de veículos que rodam na BR 364 provavelmente também, pelo volume de crescimento de Rondônia em todos os setores. Há que se refazer todos os cálculos com estes números atualizados, para que possam pagar um pedágio que não seja tão caro e tão absurdo”, analisa.
Na ação que já encaminhou à Justiça Federal, o arrazoado de Mosquini começa afirmando que os dados sobre o tráfego na Rodovia foram colhidos há seis anos e num período de apenas sete dias. E ainda durante a pandemia da Covid. O parlamentar rondoniense encaminhou uma ação popular, com pedido de tutela de urgência, para que a Justiça Federal determine um levantamento atualizado sobre o tráfego na 364 e que, a partir destes números, aí sim, se faça o cálculo dos valores a serem cobrados no pedágio.
ROBERTO SOBRINHO, INJUSTIÇADO DURANTE QUASE 14 ANOS, É INOCENTADO MAIS UMA VEZ. QUEM LHE DEVOLVERÁ TUDO O QUE PERDEU?
Onde você estava em dezembro de 201? A imensa maioria não vai lembrar, mas o ex-prefeito Roberto Sobrinho nunca vai esquecer. Faltando menos de dez dias para o fim do seu mandato, Sobrinho tinha mais de 80 por cento de aprovação e se tornava um fortíssimo candidato ao Governo do Estado, dali a dois anos. Nove dias antes do final, ele saiu preso da Prefeitura, numa daquelas ações midiáticas que pegam criminosos (e também inocentes) os expõem na mídia e depois eles que se virem para provar que estão sendo injustiçados.
De 2012 até agora, passados bem mais de 13 anos, indo para o 14º, Roberto Sobrinho respondeu a mais de 70 processos. Um era aberto e depois dividido em vários outros. A vida pessoal dele foi destruída, assim como sua carreira política. Nesta semana, tantos anos depois, um dos personagens mais injustiçados da nossa política (como o foram, apenas para dar alguns poucos exemplos, os ex-governadores e ex-senadores Valdir Raupp e Ivo Cassol e o também ex-senador Acir Gurgacz) Sobrinho foi absolvido pela enésima vez.
Na mais recente decisão, a 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia absolveu o ex-prefeito de Porto Velho Roberto Eduardo Sobrinho no processo relacionado à chamada Operação Luminus, que denunciou desvios na Emdur, durante seu governo. No acórdão Tribunal foi claro ao afirmar: “também não foi demonstrado que o então Prefeito concorreu para os desvios, tendo, ao contrário, adotado medidas administrativas regulares de apuração e controle.”
Quem vai devolver a Roberto Sobrinho, sua família, seus amigos e os parceiros políticos o que foi destruído durante estes anos todos? Ninguém, é claro. Mas ao menos a injustiça tem sido corrigida.
A GIGANTESCA BANDA QUE NÃO USA DINHEIRO PÚBLICO SAI DE NOVO, QUERENDO ARRASTAR MAIS DE 200 MIL PESSOAS
Os mais otimistas falam em até 200 mil pessoas. Seria como se um em cada três porto-velhenses saíssem de suas casas, fantasiados, para participar do maior bloco carnavalesco da Região Norte e, certamente, um dos maiores do Brasil. É a Banda do Vai Quem Quer, que desfila neste sábado pela 46ª vez. Criada pelo inesquecível Manelão, a Banda agora tem o comando da filha dele, Siça Andrade, que tem cumprido a missão à altura do que seu pai o faria.
A partir das duas da tarde, com saída na Praça das Caixas D’Água, vai sair novamente pela avenida Carlos Gomes e depois descer para a Sete de Setembro, num longo e festivo percurso, a maior e mais famosa Banda carnavalesca de Rondônia e de todo o norte. A Banda começou modesta, mas, em poucos anos, já reuniu milhares de pessoas.
No ano passado, já se falava em quase 200 mil participantes. Esta é a meta para este ano também. Ao longo de suas quatro décadas de história, a Banda consolidou um modelo de negócio sustentável sem nunca usar dinheiro público. Marcas como Brahma, Supermercados Nova Era, O Boticário, Porto Velho Shopping, Nasapan Festas, Eventos Victória, Fortaleza do Camarão, R1 Eventos, Brasil Digital, Tendas Show Locações, Versátil Comunicação Total, Iglu Fábrica de Gelo Souza, Somos + Soluções Criativas, PlanoA Administradora de Planos de Saúde, Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca) e Barbearia Jardel Gomes integram a lista de empresas que viabilizam a megaestrutura do desfile, que inclui trios elétricos, segurança, logística e cordas.
EMPRESA QUE PODE ASSUMIR RECOLHIMENTO DE LIXO É APONTADA COMO PROBLEMÁTICA NAS CIDADES EM QUE ATUA
A questão do lixo em Porto Velho está longe de terminar. Mesmo com o encerramento do contrato emergencial com a Eco PVH, o assunto ainda rende, até porque terá que ser convocada uma nova empresa e, ao que parece, a Prefeitura pretende convocar a terceira colocada na licitação de emergência feita. Os problemas se avolumam. No caso da empresa que está saindo, ela ainda permanecerá por algumas semanas, enquanto trabalhadores que saíram, protestam contra salários e direitos não recebidos, por exemplo.
Outra questão também é séria: a terceira empresa, chamada Sistemma Assessoria e Construções Ltda., que tem sua sede em Goiás e que atua em outras cidades como Londrina e Belo Horizonte, entre outras. Ali, também têm sido registradas multas e queixas por causa do serviço prestado que seria no mesmo nível da EcoPVH. Não se sabe ainda porque a Prefeitura não chama a Marquise, até que seja feita uma licitação definitiva.
A documentação da Sistemma já foi entregue à Prefeitura, para a assinatura do novo contrato. Na Câmara Municipal, vários vereadores estão contra a contratação, alguns deles temendo, como se pronunciaram em discursos e questionamentos enviados à Prefeitura, sobre a comprovação técnica de que a nova empresa poderia resolver o problema do lixo na Capital.
A verdade é que caminha para o sexto mês a questão do recolhimento do lixo em Porto Velho. Desde que a Marquise foi retirada do trabalho, a qualidade ficou muito abaixo do que se esperava. A nova mudança vai resolver?
TRINTA ANOS DEPOIS, MAIS UMA REGIÃO ALAGADA DA CAPITAL CONSEGUE VER O PROBLEMA RESOLVIDO
Chuva forte na Capital é risco de alagação, em várias áreas da cidade. Mas para quem tem comércio ou trabalha na rua Barão do Rio Branco, no centro da Capital, é um grave problema que se arrasta há cerca de 30 anos. Choveu, alagou! É este o drama de quem vive naquela área, que o prefeito Léo Moraes foi ver pessoalmente em setembro do ano passado, quando testemunhou o sofrimento de comerciantes daquele local. Garantiu, à época, que ia lutar para resolver.
Léo disse aos atingidos pela água das pesadas chuvas, que iria passar o assunto à sua equipe e garantiu que não seria um problema esquecido. Falou e cumpriu. Nesta semana, o setor de obras públicas da Prefeitura começou a trabalhar no local. Uma comerciante, a mesma que pedira socorro ao Prefeito no seu primeiro ano de governo, agradeceu: “tenho este restaurante aqui há 30 anos e nunca isso foi resolvido”, comentou, ao destacar o cumprimento da promessa feita.
No local, está sendo feita uma rede de canalização nova, conectando com outras redes, o que não existia no local e, ainda, é feita uma limpeza nos canos, tirando entulhos, galhos e tudo o mais, que entupia tudo e que, claro, não permitia o escoamento da água nas chuvaradas. Léo Moraes mostrou a situação, num vídeo que divulgou pelas redes sociais. Trinta anos depois, enfim, é mais um caso sério de alagações da Capital que caminha para a solução definitiva.
A BR 429 ESTÁ CADA VEZ PIOR. MARCOS ROGÉRIO E LEBRINHA ESTÃO ENTRE OS QUE PEDEM SOLUÇÃO
A situação da BR 429 é vital para a ligação de pelo menos seis cidades rondonienses com a BR 364, escoando a produção de uma rica área de Rondônia. Ela começa em Presidente Médici e passa por Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e São Domingos, em seus 3240 quilômetros de extensão. Em longos trechos, contudo, a rodovia está em péssimas condições e seus usuários não param de pedir obras de melhorias e revitalização.
Dias atrás, o senador Marcos Rogério percorreu a rodovia e mostrou, num vídeo, a situação caótica de alguns trechos, onde o asfalto praticamente desapareceu e os riscos aos motoristas são enormes. Ele garantiu que vai pressionar o Dnit, responsável pela manutenção da Rodovia, para que comece imediatamente obras de melhorias.
O assunto também repercutiu na Assembleia Legislativa, onde a deputada Gislaine Lebrinha está reivindicando, através de petição ao Dnit, para que sejam tomadas “providências urgentes” para a manutenção da BR 429, “em razão do estado precário da via e, claro, pela ausência de obras efetivas, principalmente nos trechos mais críticos”. Lebrinha, em ofício enviado ao Dnit, afirma que “a BR 429 é uma rodovia estratégica para o desenvolvimento da nossa Rondônia. A falta de manutenção coloca em risco a segurança de quem trafega e compromete o escoamento da produção, além de impedir o acesso da população a serviços básicos”.
ESTAMOS NO ALTO DO PÓDIO EM CORRUPÇÃO. NESTE TRISTE ESPORTE, NÃO HÁ QUEM NOS VENÇA
Conseguimos! Com escândalos como a roubalheira do INSS e, mais recentemente, com a trágica situação do Banco Master, que envolve algumas das principais figuras da República, o Brasil está caminhando célere, para se tornar o país mais corrupto do mundo. Segundo a ONG Transparência Internacional. O documento sobre o que nos aponta como o local mais alto deste lamentável pódio circula em vários países e domina o noticiário de sites, blogs e vídeos na internet.
Certamente vamos nos manter neste lugar enquanto durar este governo. Até porque são dezenas de escândalos, quebradeira de empresas estatais, farta distribuição de dinheiro público para aliados e apaniguados, patrocínio de carnaval para que o Presidente seja o homenageado.
Agora, explode a vergonhosa ligação de um ministro do STF em ligações telefônicas, comprovando que ele recebia dinheiro do falido banco Master. Isso recém de outro escândalo, onde a esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais com o mesmo banco.
Mas não nos preocupemos. Em breve virá outro escândalo. No governo, no Judiciário ou no Congresso. Porque somos mesmo campeões em corrupção, sem que nada aconteça com os corruptos, como já ocorreu no Mensalão. Pobres dos brasileiros decentes!
PERGUNTINHA
Afinal de contas, o Brasil atingiu o menor nível de desemprego desde muitos anos, como anuncia o governo Lula com dados do IBGE ou estão certas as informações apontadas por Dados Consolidados sobre o Mercado de Trabalho no Brasil em 2025, que diz o contrário: que o país teve o pior desempenho na criação de empregos desde 2020? Quem está mentindo e quem está falando a verdade?
