Publicada em 13/02/2026 às 09h27
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue investindo na formação continuada dos professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), reconhecendo essa iniciativa como um dos pilares para a construção de uma inclusão real e efetiva na rede municipal de ensino.
Mais do que cumprir protocolos legais, a formação busca transformar a escola em um espaço onde a neurodiversidade e as deficiências sejam compreendidas como parte da experiência humana, promovendo respeito, acolhimento e equidade.
Prefeitura fortalece inclusão com formação continuada para professores do AEE A parceria entre os profissionais do AEE e os professores da sala regular garante que as adaptações e estratégias pedagógicas desenvolvidas cheguem efetivamente ao ambiente comum de aprendizagem, fortalecendo a autonomia dos estudantes.
O investimento na qualificação desses profissionais resulta em avanços significativos, como:
Redução da evasão escolar de alunos com deficiência;
Melhoria do clima escolar, com o enfrentamento ao capacitismo;
Maior segurança pedagógica para os docentes, que passam a se sentir mais preparados para lidar com a diversidade em sala de aula.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com uma educação inclusiva, humanizada e de qualidade, assegurando que todos os estudantes tenham oportunidades reais de aprendizagem e desenvolvimento.
