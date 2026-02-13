Alan Queiroz solicita auxílio emergencial para recuperação de estradas vicinais nos 52 municípios

Publicada em 13/02/2026 às 08h30
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia a liberação de auxílio emergencial para atender os 52 municípios do estado com ações de recuperação, drenagem e elevação de trechos alagadiços das estradas vicinais. A iniciativa busca garantir melhor trafegabilidade, segurança e melhores condições de escoamento da produção rural.
A solicitação do parlamentar ocorre diante das dificuldades enfrentadas por produtores rurais e moradores das áreas mais afastadas, especialmente durante o período chuvoso, quando diversos trechos ficam comprometidos por alagamentos e atoleiros. A falta de manutenção adequada impacta diretamente o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e o escoamento da produção agrícola.
Solicitação do parlamentar ocorre diante das dificuldades enfrentadas por produtores rurais e moradores das áreas mais afastadas (Foto: DER
O parlamentar enfatizou que a medida é necessária para evitar prejuízos maiores aos produtores e garantir dignidade às famílias que vivem no campo. “Estamos solicitando esse auxílio emergencial para que o governo de Rondônia possa agir com rapidez, realizando a recuperação, drenagem e elevação dos pontos críticos. As estradas vicinais são fundamentais para o ir e vir da comunidade”, finalizou.
A solicitação apresentada pelo deputado Alan Queiroz reforça seu compromisso com o fortalecimento da infraestrutura rural e com o desenvolvimento dos municípios de Rondônia, buscando assegurar melhores condições de mobilidade e apoio ao setor produtivo em todas as regiões do estado. Vale destacar também que, a parceria entre o governo de Rondônia e as prefeituras municipais possibilitará a realização de um serviço duradouro e com menor impacto ambiental.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!