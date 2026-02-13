Prefeitura injeta mais de R$ 600 mil na cultura local por meio da Lei Paulo Gustavo e do 1º ciclo da PNAB 2024/2025

Publicada em 13/02/2026 às 08h58
Em 2025, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), investiu mais de R$ 600 mil na cultura local, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
A Lei Paulo Gustavo, de caráter emergencial, foi criada para apoiar o setor cultural após a pandemia, com foco especial no audiovisual, e teve apenas um ciclo de execução. Em Jaru, foram investidos mais de R$ 196 mil no ano de 2024, contemplando 10 projetos.
Entre os projetos selecionados, destacam-se os videoclipes “Música e Evangelização”, de Eduardo Rodrigues; “Serra-Serra”, de Márcio José da Silva; “Cansei de Namorar”, de Vanderson Pereira Lycurgo; “Tua Presença”, de Edilaine Olinda Nascimento; “O Retrô Ativo”, de Weverson Pereira de Souza; e “Linda Não, Rondoniense”, de Francisco Chiovetti Rodrigues. Também foram contemplados a websérie “As Aventuras de Alaym”, de Davi Reinholz; os curtas-metragens “Sangue Dourado”, de Gustavo Figueiredo Oliveira, e “Mini Mental”, de Marfiza Calixto de França; além do projeto “Música de Valor”, também de Marfiza Calixto de França.
Já por meio da Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política pública permanente e estruturada em cinco ciclos bienais, o município de Jaru executou integralmente os valores repassados pelo Ministério da Cultura e investiu mais de R$ 400 mil diretamente na cultura local no período.
O feito é inédito e extremamente relevante, pois evidencia a capacidade técnica e o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor cultural e com o uso responsável dos recursos públicos. A execução completa do 1º ciclo da PNAB, encerrado em dezembro de 2025, resultou na aprovação do município para o recebimento dos próximos ciclos da política.
PROJETOS CONTEMPLADOS NA PNAB:
Compositores Regionais Inexplorados da Região – EP”, de Arlan Cardek Correia;
Festival de Karaokê Itinerante, de Joir Calixto de França;
Recital Musical, de Gerciel da Macena Taveira;
Estúdio Eduardo Rodrigues”, de Eduardo da Silva Rodrigues;
MAGMA Produtora”, de Marfiza C. de França
Flow – Live Session – Pocket Show Musical de Gustavo Figueiredo de Oliveira;
Noite Cultural – Evento de Mostras Culturais, de Sandra Duarte da Silva;
Raízes Trançadas: Oficinas de Empoderamento Feminino – Tranças Afro-brasileiras, de Cleyde Figueiredo Dias;
Da Faculdade pro Rodeio – Música e Videoclipe, de Fernandes Costa Alecrim;
As Cores do Imaginário – Obras de Davi Reinholz” de Davi Reinholz;
Primeira Semente – Projeto de Literatura Infantil, de Carmem Alves do Nascimento;
Show Musical Marco & Márcio – Celebrando a História de Jaru, de Márcio José da Silva;
Show Pura Nostalgia – Revivendo Histórias, de Vanderson Pereira Lycurgo;
Amazônia Sustentável – Oficinas de Artes Plásticas, de Claudia Regina Figueiredo Nascimento Oliveira;
Transformando Vidas Através da Música Gospel, de Diones Cleia Viana da Silva Santos;
1º Fórum Municipal de Cultura de Jaru”, de Marfiza Calixto de França;
Dia da Música Gospel, de Edilaine Olinda Nascimento;
Moquém, uma Cultura Perdida no Tempo, de Gabriel José Vieira Rodrigues;
Batidão Jaruense – Single e Videoclipe”, de Arlan Cardek Correia;
Ecoando Sons da Amazônia, da WS Associação Cultural, Social e Desportiva de Jaru;
Letras Vivas: Incentivo à Leitura para Jovens do Setor 02”, de Aracelly de Almeida Medici Hassegawa Moscoso;
Ateliê Claudia Regina – Artes Visuais, de Claudia Regina Figueiredo Nascimento Oliveira;
F.A Produções – Produtora Musical, de Fernandes Costa Alecrim;
Mostra de Capoeira: Ao Som do Berimbau, de Glauber Vieira Ramos;
Workshop de Introdução à Produção Musical com Inteligência Artificial, de Aguinaldo Del Arciprete Junior;
Ginga da Comunidade – Aulas Gratuitas de Capoeira, de Alex Magalhães dos Santos;
Cantos da Nossa Cultura, de Gerciel da Macena Taveira;
Banda Maavah apresenta Rua de Lazer”, de Francisco Chiovetti Rodrigues.
