Prefeito Affonso Cândido anuncia reajuste ao piso do magistério para professores da rede municipal

Publicada em 13/02/2026 às 08h48
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), afirmou que encaminhou à Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP), projeto de lei que garante aos professores da rede municipal de educação o reajuste do piso nacional do magistério. O anúncio foi realizado para solenidade de abertura do ano letivo, no dia 9 de fevereiro.
“Será analisado pelos nossos vereadores, já na primeira sessão de 2026, o projeto que concede reajuste de vencimentos aos servidores do magistério, para adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica”, afirmou Affonso Cândido. O reajuste é retroativo a 1º de janeiro de 2026.
O presidente da CMJP, Marcelo Lemos (Republicanos), afirmou que o PL será analisado pelos vereadores a partir da primeira sessão. “Tenham a certeza [falando aos professores] que esse projeto de lei será tratado com prioridade pela Câmara de Ji-Paraná para que esse reajuste chegue logo a vocês”, admitiu.
O aumento segue o índice definido pelo governo federal para a atualização do Piso Nacional da Educação, conforme a Medida Provisória nº 1.334/2026. “A educação é uma prioridade da nossa gestão, por isso, além de melhorar a estrutura das escolas, estamos garantindo o reajuste com ganho real aos salários dos professores”, garantiu Affonso Cândido.
Para o secretário municipal de Educação, Robson Casula, o ano letivo começou com a restauração das escolas e a distribuição de equipamentos para as unidades de ensino. Segundo ele, sem o apoio de superintendentes, professores, diretores e agentes de apoio, não seria possível atingir tantos avanços.
A solenidade teve ainda a participação do senador Marcos Rogério (PL), da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Família (Semasf), Marley Muniz, vereadores e autoridades políticas, jurídicas e militares.
