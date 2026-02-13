Vilhena investe R$ 2,3 milhões para ampliar atendimento e fortalecer assistência a pessoas com TEA

Publicada em 13/02/2026 às 09h10
Com investimento de R$ 2,3 milhões em recursos próprios, a Prefeitura ampliará os atendimentos prestados pela Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena (Amavi). O valor será incorporado ao contrato de gestão existente entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a entidade, por meio de aditivo.
Fundada em 2019, a Amavi é uma organização sem fins lucrativos que atua no atendimento especializado, inclusão e apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, em parceria com o Município. O contrato de gestão estabelece a cooperação entre a Prefeitura, por meio da Semus, e a associação, para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços voltados ao atendimento especializado em TEA.
O valor aprovado será incorporado ao contrato vigente, conforme plano de execução e necessidades da instituição. A principal finalidade do investimento é viabilizar a ampliação da clínica, que passará a funcionar em um novo prédio a ser cedido para a Amavi. Os recursos também serão destinados à adequação e manutenção do espaço, além da contratação de novos profissionais.
Com a ampliação da estrutura e da equipe, a expectativa é aumentar a capacidade de atendimento, beneficiando um número maior de crianças, adolescentes e adultos que necessitam dos serviços especializados oferecidos pela entidade. Todos os investimentos seguirão as diretrizes estabelecidas no contrato de gestão, com a devida prestação de contas e acompanhamento por parte do Município.
O aporte foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores no dia 28 de janeiro, juntamente com outros projetos de lei que autorizam a aplicação de mais de R$ 60 milhões em investimentos com recursos próprios do município. O montante, proveniente de superávit financeiro, representa o maior pacote de investimentos já realizado com verba municipal na história das cidades do interior de Rondônia.
