Deputado Luizinho Goebel indica recuperação de ruas e tapa-buracos em Cerejeiras com apoio do DER

Publicada em 09/02/2026 às 08h20
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia, com extensão ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RO), solicitando a execução de serviços de recuperação asfáltica e tapa-buracos em ruas e avenidas do município de Cerejeiras, no Cone Sul do estado.
A indicação foi protocolada na Assembleia Legislativa de Rondônia no dia 23 de janeiro de 2026, sob o número 15513/26, conforme previsto no Regimento Interno da Casa.
Proposta de cooperação entre Estado e mandato parlamentar
De acordo com o documento, a proposta prevê um modelo de cooperação institucional, no qual o DER-RO ficaria responsável pela disponibilização de mão de obra especializada e pela usinagem dos insumos asfálticos na usina de asfalto localizada em Vilhena.
Já a aquisição dos insumos asfálticos necessários para a execução dos serviços seria realizada por meio de recursos oriundos do mandato do deputado Luizinho Goebel, conforme descrito na indicação.
Objetivo da indicação
A solicitação tem como finalidade a manutenção da malha viária urbana de Cerejeiras, por meio de ações de recuperação e tapa-buracos, diante do desgaste natural do pavimento provocado pelo tráfego de veículos, condições climáticas e ação do tempo.
Segundo a justificativa apresentada, os serviços de manutenção visam melhorar a trafegabilidade, reduzir riscos de acidentes e preservar a infraestrutura urbana existente, além de contribuir para a mobilidade e o acesso da população a serviços essenciais.
Encaminhamento ao Executivo estadual
Com a apresentação da indicação, o pedido segue agora para análise do Governo do Estado de Rondônia e do DER-RO, que avaliarão a viabilidade técnica e administrativa da execução dos serviços solicitados no município de Cerejeiras.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!