Corpo de morador de São Miguel é encontrado em cova rasa em Espigão

Publicada em 05/02/2026 às 08h40
Foi encontrado nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, o corpo de Gelson Pelis Oliveira, de 39 anos, morador de São Miguel do Guaporé, que estava desaparecido desde o dia 29 de novembro de 2025.
Segundo informações, Gelson desapareceu quando se preparava para viajar até São Miguel do Guaporé, onde reside a maior parte de seus familiares. Após semanas de investigações, os restos mortais da vítima foram localizados enterrados em uma cova rasa em um terreno situado no bairro Vista Alegre, no município de Espigão do Oeste.
A localização do corpo ocorreu após diligências realizadas pela Polícia Civil, que já investigava o desaparecimento. No local, os investigadores constataram que havia galhos sobre a cova, possivelmente utilizados para ocultar o enterramento e dificultar sua visualização.
A área foi imediatamente isolada para os trabalhos da perícia técnica, responsável pela coleta de vestígios que poderão auxiliar no esclarecimento do crime. As primeiras informações indicam suspeita de homicídio, porém as circunstâncias, a autoria e a motivação ainda serão apuradas oficialmente.
De acordo com familiares, Gelson trabalhava em uma serraria no município de Espigão do Oeste. O corpo está no IML da cidade de Cacoal, e será trasladado para São Miguel do Guaporé pela Funerária Pax Bom Jesus, onde será entregue à família para a realização dos procedimentos fúnebres.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
