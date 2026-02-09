Concurso : Comunicado da Fundação Getúlio Vargas

Publicada em 09/02/2026 às 08h10
Assembleia Legislativa de Rondônia (Foto: Divulgação)
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do Concurso Público da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), esclarece que NÃO procede o comunicado que vem sendo divulgado em redes sociais e aplicativos de mensagens acerca de uma suposta suspensão das provas no campus da Faculdade Integrada Aparício Carvalho - Fimca.
A FGV informa que todas as provas estão mantidas, conforme o cronograma estabelecido em edital, sem qualquer alteração de datas ou locais de aplicação.
Reitera-se que todas as informações oficiais relativas ao concurso são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da FGV, devendo os candidatos desconsiderar comunicações não publicadas nesses meios.
A Fundação manifesta sua solidariedade à vítima e aos familiares pelo ocorrido amplamente noticiado.
