Casal é encontrado morto com marcas de tiros em Pimenta Bueno

Por Pimenta Virtual

Publicada em 25/02/2026 às 08h40

Crime foi denunciado à Polícia Civil por volta das 11h30 desta terça-feira (24), na Avenida Padre Adolfo.

Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, no bairro Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno (RO). A Polícia Civil recebeu a denúncia por volta das 11h30, informando que duas pessoas haviam sido encontradas mortas em uma residência localizada na Avenida Padre Adolfo.

A equipe do Pimenta Virtual está no local acompanhando a ocorrência. As primeiras informações apontam que, durante a madrugada, moradores da região teriam ouvido disparos de arma de fogo. No entanto, apenas na parte da manhã perceberam que o casal que residia no imóvel — e que costumava ficar na parte da frente da casa — não havia sido visto.

Desconfiados da situação, vizinhos decidiram verificar o que havia ocorrido e encontraram as duas vítimas já sem vida dentro da residência. A Polícia foi acionada imediatamente.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estão no local realizando os procedimentos necessários. As vitimas foram identificadas sendo Edival de 38 anos, e Regiane de 34 anos. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do crime.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.