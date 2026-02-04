Ação integrada resulta na prisão de suspeito por homicídio em Jaru

Publicada em 04/02/2026 às 08h50
A 1ª Delegacia de Polícia de Jaru, em uma ação conjunta com o Núcleo de Inteligência do 8º Batalhão da Polícia Militar, cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado de prisão contra C.V.D., demonstrando mais uma vez a eficiência e o alto nível de integração entre as forças de segurança.
O indivíduo estava com prisão decretada pela Justiça pelo crime de homicídio, ocorrido no município de Vilhena. A prisão foi resultado de um trabalho minucioso de investigação e inteligência, que possibilitou a localização e captura do suspeito de forma rápida e segura.
A operação reforça o excelente trabalho desenvolvido pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que atuam de maneira coordenada, estratégica e contínua no combate à criminalidade. As forças de segurança reafirmam seu compromisso com a manutenção da ordem, a paz social e a proteção da população.
