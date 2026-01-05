Zé Felipe fora, Gustavo Mioto dentro? Ana Castela explica troca pontual em show

Publicada em 05/01/2026 às 16h10
A cantora Ana Castela, de 22 anos, comentou pela primeira vez a decisão de substituir a canção “Sua Boca Mente”, gravada com o ex-namorado Zé Felipe, por “Princesa”, parceria com Gustavo Mioto, durante um show realizado no dia 3 de janeiro.
A alteração no setlist repercutiu nas redes sociais e levantou especulações entre fãs, que apontaram uma possível indireta ao filho do cantor Leonardo. No entanto, a artista afirmou que a troca não representa uma mudança definitiva no repertório.
Em entrevista ao portal Metrópoles, Ana explicou que a decisão faz parte da dinâmica dos shows. Segundo ela, o repertório costuma variar de apresentação para apresentação. “Todos os dias eu mudo meu show. Essa troca só aconteceu em um show específico. Não significa uma mudança no repertório”, afirmou.
“Sua Boca Mente” é o lançamento mais recente da cantora e foi gravada em parceria com Zé Felipe, com estreia no início de dezembro. O relacionamento entre os dois chegou ao fim no dia 29 do mesmo mês, após cerca de dois meses de namoro.
Já a música “Princesa” foi lançada em 5 de junho e havia sido gravada antes do terceiro término de Ana Castela com Gustavo Mioto, ocorrido em dezembro de 2024. A canção voltou ao repertório pontualmente no show, sem confirmação de substituição permanente.
