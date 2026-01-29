Virginia anuncia saída do SBT e encerra ciclo do “Sabadou” após dois anos

Publicada em 29/01/2026 às 09h41
Virginia Fonseca decidiu encerrar sua passagem pelo SBT e não seguirá com contrato na emissora a partir de 2026. A influenciadora e empresária comunicou oficialmente, nesta quarta-feira (28), que optou por não renovar o vínculo, o que resulta no fim do programa Sabadou com Virginia.
A decisão foi oficializada por meio de um comunicado conjunto divulgado nas redes sociais, no qual a emissora e a influenciadora informam que a escolha partiu da própria Virginia, que pretende concentrar seus esforços em novos projetos profissionais fora da grade do canal.
Mesmo com o anúncio do encerramento, o público ainda verá o programa no ar por mais algumas semanas. Estão previstas seis edições inéditas, incluindo um especial de despedida que deve ser gravado no dia 24 de fevereiro, marcando oficialmente o fim da parceria.
A atração, intitulada Sabadou com Virginia, estreou em abril de 2024 e ocupava a faixa noturna de sábado, por volta das 22h15. O formato apostava em entretenimento descontraído, com jogos, conversas informais e presença constante de convidados famosos. Amigos próximos da apresentadora, como Lucas Guedez, além de sua mãe, Margareth Serrão, também participavam frequentemente do elenco.
No comunicado, o SBT classificou a experiência como positiva, ressaltando o período de colaboração como produtivo e satisfatório para ambas as partes. A nota encerra com agradecimentos pela confiança construída ao longo do projeto.
Paralelamente à carreira televisiva, Virginia segue em evidência no noticiário de celebridades por sua vida pessoal. Atualmente, ela mantém relacionamento com Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira.
