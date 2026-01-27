Trump rejeita rótulo de

Publicada em 27/01/2026 às 15h34
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou que realmente mudou seu discurso e tentou apaziguar os ânimos ao falar com jornalistas nesta terça-feira (27) sobre as operações do ICE em Minneapolis.
Questionado se concordava com a descrição feita por seu vice-chefe de gabinete, Stephen Miller, sobre Alex Pretti, enfermeiro morto pelos agentes federais de imigração no sábado (24), Trump afirmou que não concorda com o rótulo de "assassino" usado pelo aliado, mas condenou o fato da vítima estar armada no protesto.
"Não concordo, mas dito isso, você não pode portar armas, não pode andar por aí com armas, você não pode fazer isso, mas é um incidente muito lamentável", declarou.
Pretti, que possuía licença para portar arma, estava carregando uma arma de fogo. Vídeos mostram, no entanto, que o enfermeiro não sacou a pistola e tinha apenas um celular na mão. Um agente do ICE removeu a arma da cintura de Pretti, quando ele estava dominado no chão. No instante seguinte, outro agente atira nas costas do enfermeiro.
