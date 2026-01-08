Theobroma é contemplada com nova retroescavadeira por meio de atuação do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 08/01/2026 às 14h10
Ação atende pedido do vereador Zé Barros Júnior (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) segue garantindo avanços para a infraestrutura dos municípios rondonienses. Desta vez, Theobroma foi contemplada com uma retroescavadeira nova, fruto de um investimento de quase R$ 500 mil, que irá fortalecer os serviços no meio rural e ampliar o suporte aos produtores do município.
A aquisição do equipamento atende a uma solicitação do vereador Zé Barros Júnior (PL) e reforça o compromisso com a valorização do homem do campo, garantindo melhores condições de trabalho e mais agilidade nas ações voltadas à agricultura e à manutenção das estradas vicinais. Para o deputado Ezequiel Neiva, o investimento representa um avanço concreto para quem vive e produz no campo.
“Esse equipamento chega para atender diretamente o pequeno produtor, melhorar o acesso às propriedades rurais e dar mais dignidade a quem trabalha todos os dias para fortalecer a economia local”, afirmou o parlamentar.
A iniciativa também integra a parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e o prefeito Gilliard Gomes (PSD), que têm trabalhado de forma conjunta para levar resultados concretos à população de Theobroma. Segundo o deputado, a união entre os poderes tem sido essencial para viabilizar ações que geram impacto direto no dia a dia da população. “A união de esforços entre o Legislativo e o Executivo municipal tem sido fundamental para viabilizar investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores”, destacou Ezequiel Neiva.
A retroescavadeira ficará à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, sendo utilizada no atendimento aos pequenos produtores, na recuperação e manutenção de estradas rurais e em diversos serviços essenciais para o desenvolvimento do setor produtivo local. O deputado reforçou a importância do trabalho em conjunto com a gestão municipal.
“Quando trabalhamos alinhados com a prefeitura e com as lideranças locais, conseguimos transformar recursos em benefícios reais para a população. Nosso compromisso é continuar apoiando Theobroma e todos os municípios que buscam desenvolvimento e mais qualidade de vida para sua gente”, encerrou.
