FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

TCE reconhece prescrição e arquiva apuração sobre desapropriação de 2014 que envolvia Confúcio Moura e imóvel avaliado em R$ 3 milhões

Decisão do Pleno, tomada em sessão telepresencial de 16 de dezembro de 2025, arquiva com resolução de mérito a apuração ligada à compra da “Fazenda Bom Jardim”, feita após enchente do Rio Madeira; recurso do ex-secretário da SEAS foi considerado fora do prazo, mas a prescrição foi analisada de ofício