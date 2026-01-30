Sorteio da Copa do Brasil 2026 define caminhos de Porto Velho, Ji-Paraná e Guaporé

Publicada em 30/01/2026 às 15h09
A definição dos confrontos da Copa do Brasil 2026 impõe aos clubes de Rondônia um cenário de decisões imediatas e logística apertada. Com partidas únicas nas fases iniciais e calendário sobreposto a outras competições nacionais e estaduais, a trajetória dos representantes do estado foi desenhada pelo sorteio realizado pela organização do torneio.
Entre os times rondonienses, o Porto Velho Esporte Clube já inicia a disputa a partir da segunda fase. A equipe terá pela frente o Operário VG, em confronto fora de casa, no Mato Grosso. Em caso de classificação, o adversário seguinte sairá do confronto que envolve o Atlético-GO e o vencedor do duelo entre Bragantino-PA e Primavera-MT, ampliando o grau de dificuldade na sequência da competição.
O cenário enfrentado pelo clube da capital envolve, além dos adversários, a necessidade de gestão física e estratégica do elenco. A simultaneidade entre Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Norte exige ajustes para evitar desgaste e choques de datas ao longo da temporada.
Já o Ji-Paraná começa a caminhada desde a primeira fase e será o primeiro representante do estado a entrar em campo. O confronto será disputado em jogo único contra o Pantanal-MS, no Estádio Biancão, com mando do time rondoniense. Caso avance, o adversário da segunda fase será o Ypiranga-RS. Uma nova classificação levaria o clube à terceira fase, quando enfrentaria o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Athletic-MG.
O Guaporé, por sua vez, terá o desafio inicial longe de seus domínios. A equipe enfrenta o Galvez-AC em partida eliminatória fora de casa. Superada essa etapa, o time de Rolim de Moura encara o Juventude na segunda fase, com mando do clube gaúcho. Se avançar novamente, o adversário da terceira fase será definido no duelo entre Tuna Luso-PA e Tocantinópolis-TO.
O regulamento da Copa do Brasil 2026 mantém o formato de partidas únicas nas quatro primeiras fases. Entre as mudanças previstas, está a decisão do título em jogo único, a ser disputado em estádio neutro no dia 6 de dezembro, seguindo o modelo já adotado em competições continentais.
Para os clubes de Rondônia, a competição representa não apenas a chance de projeção nacional, mas também um teste de organização esportiva e administrativa. Em um ano de calendário intenso, a continuidade no torneio dependerá tanto do desempenho em campo quanto da capacidade de planejamento fora dele.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!