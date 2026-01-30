Vídeo: Marcos Rocha se filia ao PSD em encontro com Gilberto Kassab, em São Paulo

Publicada em 30/01/2026 às 16h10
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, oficializou sua filiação ao PSD durante um encontro realizado em São Paulo. A recepção ocorreu na residência do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que fez declarações públicas destacando a importância política do ingresso do chefe do Executivo rondoniense na legenda.
Ao receber o governador, Kassab dirigiu-se diretamente aos eleitores de Rondônia e afirmou que a filiação representa um reforço significativo para o partido. “Minhas amigas, meus amigos de Rondônia, que alegria estar recebendo aqui em São Paulo, na minha casa, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, que todos vocês conhecem pelo seu trabalho, sua seriedade, a eficiência que ele traz com as suas ações junto ao governo do Estado”, declarou.
Na sequência, o presidente do PSD afirmou que a decisão de Marcos Rocha no campo partidário fortalece a sigla nacionalmente. Segundo Kassab, trata-se de “um governo de realizações, respeitado por todos e que agora toma uma decisão no campo da política que nos envaidece muito, fortalece muito o nosso PSD, que é a sua filiação ao PSD”. Em outro momento, dirigindo-se diretamente ao governador, completou: “Marcos Rocha, seja muito bem-vindo”.
Kassab também destacou a projeção que a chegada do governador traz ao partido, tanto em âmbito estadual quanto regional. “Eu tenho certeza absoluta que o PSD será de extrema relevância na sua carreira a partir de agora, mas, mais importante de tudo, é a dimensão que você dá ao partido com a sua vida”, afirmou. Ainda segundo ele, a expectativa é de atuação conjunta em favor do desenvolvimento regional e nacional. “Seja em Rondônia, seja na Zona Norte, na região Norte do país, que você seja muito feliz. Conte conosco, estaremos a partir de agora juntos na mesma trincheira, trabalhando para que Rondônia possa ter cada vez melhor qualidade de vida e o Brasil seja um país cada vez melhor para se viver”, disse.
Ao se pronunciar, Marcos Rocha agradeceu a recepção e classificou o momento como significativo em sua trajetória política. “Olha, eu fico muito contente, presidente Kassab, para mim é uma tremenda honra poder estar aqui agora”, afirmou inicialmente.
O governador ressaltou que passa a integrar uma legenda que, segundo ele, tem contribuído de forma relevante para o país. “No PSD, um partido sério que vem aí contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso país”, declarou. Rocha também citou lideranças que integram a sigla e que, conforme sua avaliação, têm atuação destacada no cenário político nacional. “A gente fica feliz com nomes importantes que fazem parte dessa legenda, como Caiado, que acabou de entrar, o governador Ratinho Júnior, o Eduardo e tantos outros que têm aí atuado extremamente firmes para poder fortalecer o país”, disse.
Em sua fala, o governador afirmou não ter dúvidas sobre a decisão tomada. “Não tenho dúvida que o PSD foi uma ótima escolha para mim”, afirmou. Ele também registrou agradecimento ao partido ao qual era filiado anteriormente e destacou a forma como foi recebido pela nova legenda. “Agradeço a legenda que saí e fico agora aqui nessa legenda que eu tenho certeza que me recebeu com muito carinho”, declarou.
Marcos Rocha acrescentou que pretende retribuir a recepção com atuação política voltada ao fortalecimento do partido em seu estado. “Fui recebido aqui com extremo carinho e esse carinho vai ser retribuído por mim com muito trabalho para fazer fortalecer o PSD lá no estado de Rondônia, na região Norte”, concluiu, encerrando sua participação com agradecimentos ao presidente da sigla.
