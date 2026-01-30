Começa a etapa final para conclusão do Teatro Universitário

Publicada em 30/01/2026 às 16h42
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) emitiu, na sexta-feira (30), no Campus de Porto Velho, a Ordem de Serviço (OS) que autoriza o início da etapa final de conclusão das obras do Teatro Universitário. A medida representa um avanço decisivo para a entrega de uma das estruturas mais aguardadas pela comunidade acadêmica.
Durante o ato de assinatura da OS, a Reitora da UNIR, Marília Pimentel, destacou o significado institucional do início da etapa final da obra. “A assinatura da Ordem de Serviço marca um passo concreto para a conclusão de uma obra aguardada há muitos anos, e é resultado dos esforços em garantirmos os recursos necessários para a consolidação da nossa Universidade. É um avanço construído de forma coletiva, com responsabilidade pública e com impacto direto para os estudantes, servidores e para a sociedade”, afirmou.
A obra do Teatro Universitário teve início em 2009 e, ao longo dos anos, passou por diferentes etapas de execução, com interrupções decorrentes de entraves formais, problemas contratuais e abandono por empresas responsáveis. A partir de 2024, a UNIR intensificou as articulações institucionais junto ao Governo Federal e ao Ministério da Educação (MEC), viabilizando os recursos necessários para a retomada e a conclusão definitiva do projeto.
De acordo com o Pró-Reitor de Planejamento, Edson Fróes, a autorização da nova etapa é resultado de planejamento e articulação institucional. “A conclusão do Teatro Universitário é fruto de organização técnica, responsabilidade com os recursos públicos e diálogo permanente com os órgãos federais. Trata-se de um trabalho construído ao longo dos últimos anos e uma entrega fundamental para a nossa comunidade universitária”, explicou.
Em andamento – O Teatro Universitário da UNIR possui 2,5 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 480 lugares, contando com áreas técnicas, camarins e foyer, além de espaços administrativos e ambientes voltados a atividades didáticas e de extensão.
As obras de conclusão já estão em andamento. Além da etapa agora autorizada, encontra-se em execução a climatização do Teatro Universitário, com investimento de R$ 1 milhão e previsão de conclusão até abril de 2026. Considerando todas as fases, o investimento total no Teatro Universitário soma R$ 10,6 milhões desde o início da obra.
A etapa autorizada prevê a conclusão total do Teatro Universitário, incluindo a implantação de iluminação cênica, adequações de acessibilidade, sistemas de prevenção a incêndio e pânico, pintura, acabamento e a pavimentação do estacionamento. O investimento nesta fase é de R$ 2 milhões, com previsão de conclusão até agosto de 2026.
A Diretora de Engenharia e Arquitetura da UNIR, Vanessa Mariscal, ressaltou a relevância técnica desta fase. “Essa etapa é essencial para que o Teatro seja entregue plenamente funcional, atendendo às exigências de segurança, acessibilidade e conforto, e possa cumprir sua finalidade acadêmica e cultural”, destacou.
Novo PAC da Educação – Os recursos destinados às duas etapas finais da obra são provenientes do Novo PAC da Educação, resultado de articulação institucional da UNIR junto ao MEC e ao Governo Federal ao longo de 2024 e 2025. A previsão é de que o Teatro Universitário seja inaugurado no segundo semestre de 2026.
A assinatura da Ordem de Serviço integra um conjunto mais amplo de investimentos em infraestrutura em andamento na UNIR, com obras, reformas e melhorias no Campus de Porto Velho e nas unidades do interior do Estado, com novas Ordens de Serviço e entregas previstas ainda para o primeiro semestre.
https://unir.br/cartao/
Comentários
Seja o primeiro a comentar!