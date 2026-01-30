Praça das Camélias passa por revitalização completa na zona Sul de Porto Velho

Publicada em 30/01/2026 às 16h05
A Praça das Camélias, localizada na zona Sul de Porto Velho, passou por uma revitalização completa, reforçando o compromisso da Prefeitura em garantir espaços públicos mais seguros, organizados e adequados para o lazer e a convivência da população.
Entre os serviços executados estão a implantação de nova iluminação, pintura geral do espaço, instalação de lixeiras novas, roçagem e a pintura da quadra poliesportiva, proporcionando melhores condições para a prática de atividades físicas, lazer e uso diário pelos moradores da região.
Patrulha da Manutenção atua todos os dias para manter as praças organizadas
As melhorias fazem parte do trabalho contínuo da Patrulha da Manutenção, ação da Prefeitura de Porto Velho realizada por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). As equipes atuam diariamente na manutenção de 45 espaços públicos sob responsabilidade da Emdur, distribuídos em diferentes bairros da capital.
O prefeito Léo Moraes destacou que a revitalização de praças é uma prioridade da gestão. “Cuidar dos espaços públicos é cuidar das pessoas. A Praça das Camélias é um ponto importante de convivência da comunidade e essa revitalização garante mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem utiliza o espaço”.
Prefeitura reforça que a participação da população é fundamental para a preservação dos espaços públicos
O presidente da Emdur, Bruno Holanda, reforçou o papel da manutenção contínua. “Nosso trabalho é permanente. A Patrulha da Manutenção atua todos os dias para manter as praças organizadas, iluminadas e seguras. A revitalização da Praça das Camélias é resultado desse planejamento e do compromisso com a população”.
A Prefeitura reforça que a participação da população é fundamental para a preservação dos espaços públicos. Moradores podem solicitar serviços, apontar demandas e sugerir melhorias para praças e áreas públicas por meio do WhatsApp da Emdur: (69) 99224-0676.
