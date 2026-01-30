Caso Epstein: Departamento de Justiça dos EUA divulga mais 3 milhões de arquivos e diz que não protegeu Trump

Publicada em 30/01/2026 às 15h47
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira (30), mais de 3 milhões de páginas dos arquivos do caso do empresário Jeffrey Epstein.
Segundo o vice-procurador-geral , Todd Blanche, a nova leva inclui mais de 2 mil vídeos e 180 mil imagens, que têm "grandes quantidades de pornografia comercial".
Questionado por jornalistas sobre uma possível interferência do presidente Donald Trump, ele afirmou que a Casa Branca não participou da revisão dos arquivos.
"Não protegemos Trump na divulgação dos arquivos", garantiu.
Blanche também anunciou que a liberação das novas evidências marca o fim do processo de revisão realizado pelo departamento:
“A divulgação de hoje marca o fim de um processo muito abrangente de identificação e revisão de documentos para garantir transparência ao povo americano e conformidade com a lei”.
O vice-procurador-geral dos EUA, Todd Blanche — Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz
No começo do mês, em documento judicial apresentado à Justiça, o Departamento de Justiça admitiu que divulgou apenas 1% dos arquivos relacionados ao caso que tinha em seu poder.
A divulgação dos arquivos da investigação começou em dezembro. O departamento tinha até o dia 19 do mês para publicá-los em sua totalidade, de acordo com a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, sancionada pelo presidente Donald Trump, porém o prazo não foi respeitado.
No dia 23, o governo dos EUA liberou mais de 30 mil documentos dos arquivos de Epstein, deixando claro a proximidade dele com políticos e famosos. Uma vítima brasileira estava citada.
No dia 24 de dezembro, o departamento comunicou que iria demorar "algumas semanas" para liberar o resto dos milhares de documentos.
Jeffrey Epstein foi condenado por abusar de menores e operar uma rede de exploração sexual.
