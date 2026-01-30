JUSTIÇA

TRE-RO extingue ação contra deputado federal por duplicidade e mantém análise do caso no TSE

Corte eleitoral de Rondônia reconhece litispendência e arquiva AIME ao constatar que pedido repete recurso já em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral A ação é patrocinada pelos advogados Nelson Canedo e Marilda Silveira.