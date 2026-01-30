Deputado Cirone Deiró destina R$ 85 mil ao CERNIC para equipar novas salas em Cacoal

Publicada em 30/01/2026 às 14h33
O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (CERNIC), reconhecido pelo atendimento especializado a pessoas neurodivergentes, recebeu novo aporte de recursos para a melhoria de sua estrutura física.
O investimento, no valor de R$ 85.109,00, foi destinado à aquisição de aparelhos de ar-condicionado para as novas salas de aula da instituição, ampliando as condições de atendimento oferecidas às crianças acompanhadas pelo centro.
A liberação do recurso foi viabilizada pelo deputado estadual Cirone Deiró, a partir de uma solicitação apresentada pela vereadora Nice Condaque. O parlamentar destacou que o apoio ao CERNIC já ocorre desde antes do início de sua atuação parlamentar, quando exercia atividades empresariais no município de Cacoal.
Com a atuação na Assembleia Legislativa de Rondônia, o suporte institucional passou a ser ampliado, permitindo novos investimentos voltados à inclusão e ao atendimento de pessoas com deficiência. Segundo o deputado, a destinação do recurso reforça o compromisso de apoiar entidades que desenvolvem trabalho especializado na área da reabilitação e da educação inclusiva, fortalecendo a rede de atendimento no município.
