Justiça intervém e cobrança de pedágio na BR 364 suspensa, a Justiça é cega, mas não injusta; expectativa de renovação na Ale-RO é de 70%

Publicada em 30/01/2026 às 14h00
Pedágio – Aleluia! Foi necessário a intervenção da Justiça para que a cobrança abusiva de pedágio no trecho de aproximadamente 700 km, da BR 364, entre Porto Velho a Vilhena fosse suspensa. A concessionária Nova 364 desde o dia 19 estava cobrando de forma eletrônica os proprietários de veículos usuários do trecho com valores acima da média nacional, sem ter ao menos iniciado os trabalhos de renovação da pista, como a duplicação de pouco mais de 100 km, adequação e construção de terceiras faixas, passarelas, acessos a portos, obras de conservação, dentre outras melhorias. Pouco ou quase nada foi feito, mas a cobrança abusiva com tarifa média a cada 100 km de R$ 21,10 (categoria 1 – carro de passeio) foi suspensa, na quinta-feira (29), através de decisão judiciai.
Pedágio II – Em fevereiro de 2025 foi realizado leilão, pelo Ministério dos Transportes, para a concessão do trecho da BR 364 entre Porto Velho a Vilhena, que em períodos e safras de grãos (café, soja, milho), além da exportação de carne bovina transitam cerca de 2,5 mil veículos de carga (carretas, bitrens, treminhões) por dia, sem contar veículos de passeio e motocicletas. Por incompetência dos governos federais (Ministério dos Transportes), o trecho entre Porto Velho a Vilhena não está duplicado. A duplicação existe somente em cerca de 25 km entre Porto Velho a Candeias do Jamari. A ligação Porto Velho a Vilhena há tempos deveria estar duplicado, pela sua importância na exportação das safras de grãos e da carne bovina, pelo porto graneleiro de Porto Velho, no Rio Madeira.
Pedágio III – Nas últimas décadas, o trecho sempre ficava esburacado, devido ao Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses). No Verão Amazônico (seca durante meses) as empreiteiras contratadas pelo Governo Federal realizavam os “tapa-buracos”, de forma que eles voltassem no próximo inverno, para garantir a “prestação de serviços” todos os anos. O único trecho, que há anos não apresenta problemas é o duplicado entre Porto Velho e Candeias do Jamari, porque foi o setor de Engenharia do 5º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção), do Exército em Porto Velho, que realizou os trabalhos de recuperação-recapeamento. Por que o 5º BEC não assumiu a recuperação do demais trecho da BR 364 em Rondônia, inclusive a duplicação? As empreiteiras “falaram” mais alto, assim como ocorreu com o processo de leilão onde só teve um participante, o Consórcio 4UM/Opportunity, que agora aplica cobrança –abusiva– de pedágio. É o fim da rosca...
Pesquisa – Equipe do instituto Phoenix, especializado em pesquisas, do experiente Juvenil Coelho está trabalhando, na capital d Acre, Rio Branco, analisando a situação política relacionada às eleições na Assembleia Legislativa. A equipe do Phoenix composta por cinco elementos está pesquisando em missão até o final de semana em Rio Branco e nos municípios de Senador Guiomar, Acrelândia, Bujari, Sena Madureira, Xapuri e Cruzeiro do Sul onde estão sendo entrevistadas 605 pessoas (masculino e feminino). As pesquisas do Phoenix são registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e posteriormente disponibilizada para divulgação. A exemplo do que está sendo feito em Rondônia (a sede do Phoenix é em Porto Velho), a pesquisa será realizada todos os meses até às eleições, disponibilizando aos eleitores uma leitura ampla sobre a futura composição da Ale-AC, e a variação de comportamento dos eleitores.
Deputados - Nas eleições de 2022 a renovação na Assembleia Legislativa (Ale) foi de 56.16%. Onze dos 24 deputados conseguiram se reeleger e 13 eleitos, as “caras novas”, no Parlamento Estadual. Este ano a previsão é que o índice será maior, três deles (delegado Rodrigo Camargo-Republicanos-Ariquemes), formata candidatura ao Senado, Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) a deputado federal e o presidente Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que dependendo de circunstâncias futuras, e poderá entrar na disputa pela sucessão estadual. O caso de Redano é uma excepcionalidade, que poderá ser concretizada, mas estaria condicionada a uma série de fatores, porque ele tem uma reeleição praticamente garantida e, no caso de optar por concorrer a outro cargo tem que ser muito bem alicerçado. Mas as possibilidades são muitas e, até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), para escolha dos candidatos que estarão na disputa em outubro próximo, teremos muitas idas e vindas, o que é normal na política. Quem viver verá...
Respigo
Sobre a possibilidade de renovação na Ale-RO nas eleições deste ano há quem aposte que poderá chegar a 70%, além dos três deputados já citados, que concorrerão a outros cargos eletivos. Hoje o eleitor acompanha "mais de perto" as ações dos parlamentares devido as redes sociais e está mais seletivo +++ O parlamentar que só aparece de 4 em 4 anos está perdendo espaços. Mesmo com a sempre presente –e condenável– compra de votos +++ Lamentável a "cara de pau" de alguns políticos (deputados e senadores) se intitulando como "peça chave" na suspensão da cobrança extorsiva do pedágio na BR 364, trecho Porto Velho a Vilhena. É o fim da rosca... +++ A nossa Justiça, tão criticada nos últimos anos devido a sua falta de efetividade principalmente quando envolve políticos, foi decisiva no caso da cobrança do pedágio. Não há como selecionar juízes, desembargadores, ministros, mas a Justiça, apesar de cega, continua sendo justa
