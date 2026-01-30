Polícia Civil cumpre mandado por estupro de vulnerável em Porto Velho

Publicada em 30/01/2026 às 15h09
Na data de hoje (30), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), deu cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, em desfavor de um homem investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável.
De acordo com as investigações conduzidas pela DEPCA, o infrator mantinha um relacionamento com uma criança, situação que encobria a prática reiterada de abusos sexuais. Os fatos apurados indicam que os abusos tiveram início quando a vítima possuía apenas 9 anos de idade, prolongando-se quando a criança já contava com 10 anos.
Diante da gravidade dos fatos, da vulnerabilidade da vítima e da necessidade de garantia da ordem pública, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.
Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça, onde responderá pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
A Polícia Civil reforça a importância da denúncia de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, destacando que a atuação rápida das autoridades é fundamental para cessar a violência, proteger as vítimas e responsabilizar os autores.
Não fique calado, sua ajuda é fundamental para a elucidação dos crimes! O anonimato e sigilo das informações são garantidos!
Disque Denúncia: 197
Whatsapp: (69) 3216-8940
Comentários
Seja o primeiro a comentar!