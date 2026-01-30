PM recupera carro e moto roubados durante assalto com reféns na zona leste

Por pvhnoticias.com
Publicada em 30/01/2026 às 09h15
Uma ação rápida da PM nesta quinta-feira (29), resultou na recuperação de um carro e uma moto roubados durante assalto em uma residência no bairro Teixeirão, em Porto Velho.
Após o roubo a PM conseguiu primeiro recuperar a moto que foi abandonada nas proximidades, em seguida do carro na Estrada da Vila Princesa, BR-364 sentido Jaci-Paraná.
A PM ainda faz buscas pelos suspeitos que abandonaram os veículos e fugiram.
