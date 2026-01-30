MP atua junto a órgãos de trânsito para manter redução de acidentes no carnaval e evitar sobrecarga na saúde

Publicada em 30/01/2026 às 10h30
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) está atuando junto a órgãos de trânsito para manter a tendência de queda dos acidentes com vítimas durante o carnaval na Capital. Em 2025, esse tipo de ocorrência apresentou redução de 24,67%, resultado de ações conjuntas dos serviços e instituições responsáveis. Para este ano, a expectativa é superar o índice, ampliando a preservação de vidas e evitando a sobrecarga no sistema de saúde.
Na última quinta-feira (29/1), o promotor de Justiça da Saúde, Leandro da Costa Gandolfo, esteve reunido com representantes da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran); do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) e Hospital João Paulo II para alinhar e fortalecer as ações que serão adotadas durante o período carnavalesco, com foco na segurança da população.
Ao abrir o encontro, o integrante do MPRO apresentou estatísticas dos últimos anos, em que ficou demonstrada a queda de acidentes com vítimas de 150 para 113 ocorrências, registradas, respectivamente, no carnaval de 2025 e 2024. A ideia, conforme ressaltou, é manter a diminuição para impedir que os sinistros excedam a capacidade de atendimento das unidades de saúde, em especial o Hospital João Paulo II.
“Os dados refletem o trabalho dos senhores que se comprometeram com o MP a executar um planejamento rigoroso relacionado à Lei Seca, sinalização de ruas e fiscalização”, afirmou.
Órgãos – Em atendimento aos questionamentos do MP sobre o planejamento para o carnaval, a Diretoria de Fiscalização do Detran informou que será feita uma ampliação do efetivo de agentes nas ruas, com atuação ordinária e extraordinária e presença diária nas vias. Também haverá intensificação da fiscalização, com 28 Operações Lei Seca na capital em múltiplos pontos.
A unidade apresentou detalhes da Operação Carnaval Seguro, a ser realizada durante todo o mês de fevereiro, com ações integradas entre Detran, Polícia Militar e demais órgãos, abrangendo fiscalização, testes de etilômetro e presença ostensiva nos locais de maior fluxo. Ações educativas também estão sendo planejadas.
Já o Batalhão de Trânsito da PM destacou que a corporação realizará ações ordinárias de fiscalização no período carnavalesco, com a estratégia denominada “fecha quartel”, mediante deslocamento do efetivo administrativo para ações preventivas e repressivas nas ruas.
Por parte da Semtran, foi informado que será feita gestão do tráfego, interdições de vias e reordenamento do transporte público. Além disso, será realizado controle de estacionamento, apoio ao Disk Vidas e melhoria da sinalização física e refletiva das barreiras, buscando reduzir riscos durante os eventos.
Saúde - Também presente, a direção do Hospital João Paulo II informou que as escalas de profissionais e insumos para o período do carnaval encontram-se completas. A representante do hospital ressaltou que acidentes de trânsito constituem grave problema de saúde pública, com altos custos ao Sistema Único de Saúde (SUS), com cirurgias de alta complexidade e internações prolongadas.
Estiveram presentes à reunião o Secretário da Semtran, Iremar Torres; a diretora-geral do João Paulo II, Rafaela Dancini; o diretor de Fiscalização de Trânsito, Welton Ribeiro; o integrante da Divisão Operacional do BPTran, capitão Jairo Alencar, além de representantes da Escola Pública de Trânsito.
