Ação prioriza prevenção de doenças e acompanhamento da saúde mental

Publicada em 30/01/2026 às 11h32
A Prefeitura de Porto Velho ampliou o programa de exames periódicos voltado a cerca de 12 mil servidores municipais. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) e tem como foco a prevenção de doenças, o acompanhamento da saúde mental e a melhoria das condições de trabalho no serviço público.
Para alcançar todas as secretarias, o município passou a utilizar unidades móveis para a coleta de exames laboratoriais, como hemograma e glicose, diretamente nos locais de trabalho. Além disso, os servidores contam com uma unidade fixa de atendimento, localizada na Rua Dom Pedro II, destinada principalmente àqueles que não conseguiram realizar os exames durante a passagem das unidades itinerantes.
O prefeito Léo Moraes destacou que a ação reforça o cuidado com quem atua diariamente no serviço público municipal. “Cuidar da saúde dos servidores é uma forma de fortalecer o funcionamento da administração e garantir melhores condições de trabalho”.
GESTÃO EM SAÚDE
Entre as novidades do programa está a implantação de um aplicativo de monitoramento, que informa o servidor sobre alterações nos resultados dos exames e envia lembretes para acompanhamento médico. A ferramenta ainda está em fase de adesão, mas já é utilizada como apoio na identificação precoce de doenças como hipertensão e diabetes.
Objetivo é antecipar intervenções e reduzir afastamentos prolongados, destacou Antonio Figueiredo
Paralelamente, o Departamento de Saúde Ocupacional realiza um levantamento com base no histórico de afastamentos, com atenção especial aos casos relacionados à saúde mental e a problemas ortopédicos que resultam em readaptação funcional.
Segundo o secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo, o objetivo é antecipar intervenções e reduzir afastamentos prolongados. “A identificação antecipada permite orientar o servidor e encaminhar o tratamento adequado, contribuindo para o bem-estar do trabalhador e para a continuidade dos serviços públicos”.
O programa prevê acompanhamento clínico após a entrega dos resultados dos exames. Quando necessário, o servidor é encaminhado para avaliação médica e início do tratamento.
As ações de atenção à saúde do servidor seguem até abril de 2026. As unidades móveis continuarão percorrendo todas as secretarias municipais nos próximos meses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!