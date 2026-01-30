Mutirão prepara rede municipal para o início do ano letivo

Publicada em 30/01/2026 às 11h22
Com a proximidade do início do período letivo, a Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), intensificou as ações de manutenção por meio de um mutirão de limpeza nas escolas municipais. A iniciativa tem como principal objetivo garantir um ambiente limpo e adequado para alunos, professores e servidores, reforçando o cuidado com a infraestrutura educacional.
De acordo com a Secretaria, uma escola limpa transmite sensação de zelo e organização, contribuindo diretamente para o bem-estar da comunidade escolar e para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.
Giovani Marini - secretário executivo de Serviços Básicos destacou que o trabalho segue planejamento antecipado.
“Temos o cronograma alinhado ao início do período letivo e prezamos pelo planejamento. Dessa forma, conseguimos executar as ações sem sermos surpreendidos, garantindo que as unidades estejam prontas para receber os alunos”, afirmou.
Ao todo, 80 escolas municipais estão sendo contempladas com o mutirão de limpeza. As equipes atuam simultaneamente em todas as regiões da cidade, seguindo cronograma previamente definido pela Secretaria.
Durante o mutirão, estão sendo realizados serviços como roçagem, varrição e recolhimento de entulhos, ações essenciais para manter os espaços escolares organizados e seguros para os alunos.
A diretora da Escola E.M.E.I Moranguinho, Joselane Neves, ressaltou a importância da ação para a unidade escolar.
“Estamos muito felizes com esse mutirão, vamos poder receber nossas crianças com tudo limpinho”, diz.
Além de preparar os espaços físicos, a ação também reforça a importância da educação e da infraestrutura escolar dentro da gestão municipal. A proposta é estimular nos alunos o sentimento de pertencimento e cuidado com os espaços públicos.
A expectativa é que, ao perceberem a escola bem cuidada, os estudantes também sejam incentivados a contribuir com a limpeza e conservação dos espaços públicos, ajudando na propagação de práticas de sustentabilidade e cuidado com a cidade.
