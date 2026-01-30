Urupá recebe trator adquirido com recursos de emenda do deputado federal Lúcio Mosquini
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 30/01/2026 às 11h51
 A estrutura de apoio às atividades rurais de Urupá foi ampliada com a incorporação de um novo trator ao patrimônio da Prefeitura. O equipamento passa a integrar as ações voltadas ao atendimento da agricultura familiar, com foco na melhoria das condições de trabalho no campo e no suporte direto aos produtores do município.

A aquisição do trator foi viabilizada por meio de recursos destinados pelo mandato do deputado federal Lúcio Mosquini. A entrega do equipamento foi realizada pelo parlamentar, que informou que o investimento tem como finalidade fortalecer o setor produtivo rural e contribuir para o desenvolvimento local.

De acordo com o deputado, a destinação do recurso atende à necessidade de oferecer mais estrutura aos agricultores familiares, que têm papel relevante na economia do município. A iniciativa, segundo ele, faz parte das ações desenvolvidas pelo mandato com foco em resultados e no apoio às atividades produtivas em Urupá.

O equipamento será utilizado pela administração municipal em serviços voltados ao atendimento das demandas do campo, ampliando a capacidade operacional da Prefeitura no suporte às comunidades rurais.

 

