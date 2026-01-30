Jean Mendonça destaca entrega de 20 kits esportivos no setor Marcos Freire, em Pimenta Bueno

Publicada em 30/01/2026 às 11h41
O deputado estadual Jean Mendonça relembrou a entrega de 20 kits esportivos a equipes de futebol do setor Marcos Freire, em Pimenta Bueno. A ação, segundo ele, foi realizada com foco no incentivo à prática esportiva na comunidade local e teve como público atletas que atuam em projetos e times da região.
Ao comentar o episódio, o parlamentar afirmou que a iniciativa teve impacto direto nos participantes, mencionando a reação dos atletas durante a entrega. De acordo com Mendonça, o investimento no esporte representa também um investimento nas pessoas, ideia que foi resumida na expressão “investir no esporte é investir no ser humano”.
Ainda conforme o deputado, o apoio a atividades esportivas não se limita ao desempenho em campo. Ele associou o esporte a aspectos como inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento da cidadania, ressaltando que ações desse tipo contribuem para ampliar oportunidades e reforçar vínculos comunitários em Pimenta Bueno.
Jean Mendonça afirmou que iniciativas voltadas ao esporte seguem integradas ao trabalho desenvolvido no município, mantendo o foco em políticas e ações direcionadas à população local.
