UPA Leste segue em reforma com atendimentos mantidos em unidade temporária

Publicada em 30/01/2026 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho informa que os atendimentos da UPA Leste seguem funcionando normalmente durante o período de reforma da unidade. De forma provisória, os serviços estão sendo realizados na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Cláudio Castro, no bairro Juscelino Kubitschek (JK), na zona Leste da capital.
De acordo com o secretário municipal de Saúde (Semusa), Jaime Gazola, a mudança temporária garante a continuidade dos atendimentos à população. “Os atendimentos de urgência e emergência continuam normalmente nesse endereço provisório até que as obras sejam concluídas. Desta forma, a gestão do prefeito Léo Moraes garante que a população da zona Leste não fique desassistida”.
Para facilitar o acesso, a Semusa orienta que quem trafega pela avenida Mamoré entre pela rua Plácido de Castro. Na terceira via após a avenida José Amador dos Reis, à esquerda, está localizada a UPA Leste provisória.
Para quem utiliza transporte por aplicativo, a orientação é informar o endereço “Rua Fernando Corona, 2704”, já que o nome do bairro aparece automaticamente no sistema, facilitando a chegada ao local.
Projeto de reforma da UPA Leste contempla intervenções no telhado, pisos, pintura, sanitários, novas instalações elétricas
OBRA
O projeto de reforma da UPA Leste contempla intervenções no telhado, pisos, pintura, sanitários, novas instalações elétricas, além de melhorias no pátio e no estacionamento, que serão integrados a um espaço com paisagismo e plantio de grama.
“Nosso objetivo é proporcionar melhores condições de atendimento aos usuários do sistema público de urgência e emergência, além de melhorar as condições de trabalho da equipe multiprofissional que atua na linha de frente”, completou o secretário.
