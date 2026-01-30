Deputado Pedro Fernandes garante R$ 200 mil para medicamentos do Hospital de Urupá

Publicada em 30/01/2026 às 10h47
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) celebrou nesta semana mais uma conquista importante para a saúde pública do município de Urupá. O Governo de Rondônia realizou o pagamento de uma emenda impositiva de autoria do parlamentar, no valor de R$ 200.000,00, destinada à aquisição de medicamentos essenciais para o Hospital Municipal Jorge Cardoso de Sá.
O recurso tem como objetivo específico abastecer o Centro Cirúrgico da unidade, garantindo insumos fundamentais para a realização de cirurgias e atendimentos de urgência. De acordo com o plano de trabalho aprovado, o investimento permitirá a compra de antibióticos, anestésicos, analgésicos e soros, itens vitais para aumentar a segurança dos pacientes e a capacidade de atendimento do hospital.
Pedro Fernandes destacou que a liberação do recurso é fruto de uma articulação conjunta com lideranças locais. O parlamentar atendeu a uma solicitação do vereador Joel da Pá, que trouxe a demanda da necessidade de reforçar o estoque da farmácia hospitalar, e contou com o apoio administrativo do prefeito Ezequiel Saldanha para a elaboração técnica do projeto. "Saúde não pode esperar. Com esse recurso já na conta, garantimos que não faltem remédios na hora que a população mais precisa, especialmente durante cirurgias e internações. Agradeço ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) pela agilidade em atender nossa emenda, e parabenizo o vereador Joel da Pá pelo trabalho sério e o apoio do prefeito Ezequiel em prol de Urupá", afirmou o deputado.
O Hospital Municipal de Urupá realiza uma média de 600 procedimentos operatórios e mais de 18 mil consultas por ano. Com a chegada destes medicamentos, a meta é aumentar em 60% o abastecimento do centro cirúrgico, oferecendo um tratamento mais digno e humanizado aos usuários do SUS.
O processo agora segue os trâmites legais para a aquisição dos itens, beneficiando diretamente a população que depende da saúde pública municipal.
