Draco prende membro de facção acusado de ataques a provedores de internet

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 30/01/2026 às 09h00
Publicada em 30/01/2026 às 09h00
Policiais civis da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) deram rápida resposta a sociedade e prenderam na manhã desta sexta-feira (30) um criminoso faccionado identificado como Jessé.
Conforme as investigações dos policiais civis, o criminoso estaria envolvido em ataques incendiários a provedores de Internet na capital no últimos dias.
Um dos ataques acabou destruindo um armário de distribuição de internet em um poste na Rua Ana Caucaia, bairro Cascalheira.
As investigações continuam com o objetivo de prender todos os envolvidos nos crimes.
Informações podem ser passadas de forma anônima no número 197 da Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!