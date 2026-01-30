Polícia Civil realiza operação contra facção criminosa em Vista Alegre do Abunã

Publicada em 30/01/2026 às 09h00
Na quinta- feira (29), a Polícia Civil do Estado de Rondônia realizou uma operação no Distrito de Vista Alegre do Abunã, voltada ao combate à atuação de facção criminosa e ao tráfico de drogas na região.
Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. As diligências resultaram na prisão de dois indivíduos, além da condução de outros envolvidos para prestar esclarecimentos.
No local, a Polícia Civil apreendeu porções de crack, maconha e cocaína, além de dez aparelhos celulares e a quantia de R$ 3.842,45 em dinheiro, valores ligados às atividades criminosas investigadas.
A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), com apoio da Delegacia de Homicídios de Porto Velho (DHPP), da Delegacia de Polícia Civil de Extrema e da Delegacia de Polícia Civil de Candeias do Jamari.
A Polícia Civil de Rondônia reforça que a população pode colaborar com as ações de segurança, repassando informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 197, e reafirma seu compromisso com o enfrentamento ao crime organizado e a proteção da sociedade.
